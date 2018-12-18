«Здравствуй, Дедушка Мороз, ты за сколько к нам принес?» Почему упали доходы новогоднего волшебника

Дед Мороз и Снегурочка в канун Нового года заработают в Северной столице в среднем на 3% меньше прошлогоднего. Объем заказов и их стоимость стабильно падают с 2014 года.

Евгений Гурко/Коммерсантъ

Дети Северной столицы стали реже считать «раз-два-три, елочка, гори!» и звать Снегурочку. Новогоднее волшебство гонят из школ и садиков под предлогом борьбы с терроризмом и антисанитарией, а в квартирах петербуржцев профессиональных актеров сменяют студенты из Instagram за 500 рублей. Какие доходы у населения, такой и праздник, печально констатируют старожилы, считая обмельчавшие заработки.

Как посчитали в HeadHunter, доходы Деда Мороза и Снегурочки за очередную праздничную страду в Петербурге снизятся в среднем на 1,2 тыс. рублей по отношению к прошлому году. Если раньше они могли рассчитывать в среднем на 38,7 тыс. рублей, то теперь, как и по всей России, – лишь на 37,5. Желающие заработать могут сразу отправляться в Москву, там в среднем обещают по шестьдесят.

И в первопрестольной, и в Петербурге от соискателей на роль новогодних волшебников, а ищут их зачастую уже готовыми парами, ждут желания и умения работать с детьми и при этом не выпивать (во встреченных «Фонтанкой» объявлениях пишут про 100%-ную трезвость). Преимуществом будут актерское образование, собственные костюмы, машина. На более интересные заказы можно рассчитывать, если в резюме есть вокальные данные, иностранные языки и поставленная хореография. Но ключевой фактор для трудоустройства – обязательная готовность к авралу 31 декабря, когда придется трудиться буквально до утра.

Заработки в праздничных агентствах, как правило, – это процент от вызова (30–40%), от 1000–2500 рублей за выезд. Как обещают новогодние импресарио, по итогам праздников парочка может получить от 30 до 140 тыс. рублей на руки, в зависимости от энтузиазма и проявленных качеств. Для клиентов цена выступления в предновогодние дни стартует от 2 тыс. рублей за пятиминутное экспресс-появление для фото и от 3,5 тыс. рублей – за полноценное приветствие от Снегурочки, совместный вызов Дедушки Мороза, рассказ стишков, вручение подарков, обязательные хоровод и пение новогодней песни. Верхний предел не ограничен – возможные световые и модные в этом сезоне криогенные шоу и тому подобные изыски могут оцениваться в десятки тысяч рублей. В новогоднюю ночь расценки практически удваиваются. Однако работать под патронажем агентств желающих все меньше, ведь найти своего клиента можно напрямую через Интернет.

На «Авито» 18 декабря было размещено более 800 предложений Деда Мороза, 600 из них – со Снегурочкой. Средняя цена – 1,5–2 тыс. рублей за выступление. Есть и варианты по 500– 900 рублей. Если каждый из этих актеров выступит хотя бы по десять раз 10 дней подряд, выйдет около 150 млн рублей. Более точных оценок рынка нет.

Главная проблема рынка – демпинг, рассказали «Фонтанке» в агентстве «Праздник РВ».

– С 2014 года мы ощущаем падение объема заказов. У людей теперь очень широкий выбор. Если раньше, чтобы продать услугу, надо было вложить деньги в рекламу, в сайт, разместить объявления, лучше платные, то теперь Деда Мороза можно найти по хештегу в Instagram и на 50% дешевле. Мамы почему-то верят, что, заказав его таким образом на 31-е число и заплатив 1000 рублей, получат чудо, – отметили в агентстве.

Серьезно повлияли на доходы Дедов Морозов изменения в политике школ и детских садов. Им не нужны проблемы: не дай бог, родители опять начнут жаловаться на новогодние поборы. А есть еще и антитеррористическая безопасность и обязательная санитарная книжка.

– Многие говорят, что у них запрет: «Угроза терроризма». Говорят, что есть приказ, по которому посторонние люди, кто не работает в этой школе и детском саду, даже не могут в них заходить, – рассказали в «Празднике РВ».

Где-то родителям предлагают самим надеть костюмы, а если не хочется, то рекомендуют проводить праздник самостоятельно в кафе. Объем заказов из школ упал вполовину, признался Роман Федоров, артист одного из петербургских театров, который «дедморозит» более 17 лет. И не менее драматично снижаются расценки — люди стали меньше тратить на развлечения.

– Я в этом году езжу по частным заказам на квартиры, работаю в детском театре «Сказкин дом» и на корпоративах. Новогодняя кампания идет с 15 декабря по 10 января, а первый заказ был даже 8 декабря. И если раньше нормальной оплатой за программу в минут 40, с выездом и Снегурочкой, считалось 5–6 тыс. рублей, и мы могли их просить, то сейчас тысячи три – это максимум, – констатировал Федоров.

При этом компенсировать падение доходов количеством не получится. По оценке актера, парочка волшебников может обслужить за Новый год пять, может быть, даже семь заказов. Но вряд ли больше.

– Опытные Снегурочки и Деды Морозы работают не только в городе, но и в Ленобласти. Там цены ниже, но и конкуренция меньше. Берут несколько микрорайонов, куда просто недоезжают остальные. И могут днем поздравлять детей в области, а вечером, в самое хлебное время, в городе, – рассказала «Фонтанке» Алена Жигач, преподаватель детского театра-студии «Nova Зазеркалье» и профессиональная Снегурочка.

На саму ночь, по словам Федорова, обычно те, кто занимается этим профессионально, ищут себе «большой, вкусный заказ на корпоратив, вечеринку, к взрослым», где можно заработать за раз 20–30 тыс. рублей и больше. Но даже в этом секторе уже активизировалась конкуренция с Интернетом.

– У меня висел новогодний заказ с моей Снегурочкой – час работы для взрослых. Несколько лет назад за это давали 40 тысяч. В этот раз мы договорились всего на 25. Но нам позвонили и сказали, что нашлись какие-то ребята, студенты, которые оказались готовы работать – внимание – за 6 тысяч на двоих! Мы лишь пожали плечами и сказали, что придумаем себе новые планы на Новый год.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»