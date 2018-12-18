Банк России подготовил указание о запрете на уличные табло с курсами валют

Банк России подготовил проект указания о размещении информации о курсах иностранных валют только внутри помещений банков и их филиалов. Об этом сообщает пресс-служба мегарегулятора 18 декабря.

"Проект соответствующего указания определяет требования к информированию об установленных курсах иностранных валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал", – говорится в пояснительной записке к сообщению.

При этом запрет на размещение банками информации вне их помещений не распространяется на остальную информацию, в частности о видах валют, которые можно обменять, уточнили в Банке России. "Данная новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг", – пояснили в пресс-службе. В регуляторе также уточнили, что проект указания разработан в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.