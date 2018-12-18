Смольный снес кафе I love Shaverma на Композиторов

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал павильон I love Shaverma вблизи дома 5 по улице Композиторов.

Как пояснили в ведомстве 18 декабря, договор с арендатором ООО «Стройсервис» был расторгнут в июле 2018 года по решению суда. Собственнику павильона предложили добровольно покинуть территорию до 4 ноября, но тот просьбу проигнорировал. Предприятию выписан штраф на 130 тысяч рублей, также ему придется возместить городу расходы на демонтаж.