«В повестке вопроса о блокировке нет». Роскомнадзор ждет от Facebook и Twitter «юридически значимые ответы» до 17 января

Российское ведомство не собирается блокировать американские социальные сети на территории России, однако рассматривает вариант использования оборотных штрафов, чтобы заставить их выполнять требования законодательства о локализации баз данных пользователей. Накануне в Facebook и Twitter были направлены уведомления. Об этом журналистам 18 декабря рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

– Через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: «Нет», – цитирует главу Роскомнадзора ТАСС.

Он отметил, что дальше американские компании ждет административное дело и штраф до пяти тысяч рублей. После этого ведомство установит им сроки для локализации баз данных пользователей.

«В повестке вопроса о блокировке Facebook нет, в повестке вопрос о том, чтобы Facebook начал соблюдать полноценно российское законодательство, и мы будем этого добиваться», – заверил Жаров, выразивший надежду, что в России появятся законодательные механизмы для штрафования компаний в размере определенного процента от оборота. Он отметил, что и Google, и Facebook ведут активную деятельность на территории России.

Согласно поправкам к закону «О персональных данных», личные данные российских граждан должны храниться на территории страны. Одной из самых заметных жертв закона стал LinkedIn, который не предоставил эту информацию и был заблокирован. В СМИ появилась информация, что Роскомнадзор готов заблокировать в России и Facebook.

Кроме того, ведомство заявило, что рассматривает вариант блокировки Google после штрафа в полмиллиона рублей за неисполнение норм законодательства РФ.