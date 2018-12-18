Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.

Теперь увидеть качественную отделку от застройщика, а также дизайнерское решение по расположению мебели в комнате и на кухне можно в новом шоу-руме в ЖК «Кирилл и Дарья». Он выполнен в современных светлых тонах, все материалы идентичны тем, что будут у новосела в квартире.

Жилой комплекс «Кирилл и Дарья» расположен в Калининском районе недалеко от станции метро «Лесная». В данной локации хорошо развита социальная и коммерческая инфраструктура.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру в ЖК «Кирилл и Дарья», определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)