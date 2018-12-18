Хабиб Нурмагомедов посетит Петербург. Он примет участие в открытии школы дзюдо «Турбо СКА»

Чемпион сильнейшей в мире лиги по смешанным единоборствам UFC Хабиб Нурмагомедов в ближайшие выходные посетит Санкт-Петербург. Как стало известно «Фонтанке», спортсмен приедет 22 декабря на официальное открытие детской школы дзюдо «Турбо СКА» в «Хоккейном городе» (Российский пр., 6) — совместном проекте ХК СКА и «Клуба Дзюдо Турбостроитель».

Также в мероприятии примут участие олимпийские чемпионы по дзюдо Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Роберт Мшвидобадзе.

Презентация детской школы дзюдо «Турбо СКА» в «Хоккейном городе» состоялась в конце августа 2018 года. Под наставничеством тренеров «Клуба Дзюдо Турбостроитель» и СШОР по дзюдо имени Анатолия Рахлина занимаются дети трех возрастных групп: 5-6 лет, 7-9 лет и 10-12 лет.

Напомним, 6 октября Хабиб Нурмагомедов в состоявшемся в Лас-Вегасе бою за титул чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора Макгрегора. После боя россиянин принял участие в массовой драке, атаковав спарринг-партнера Макгрегора. В потасовке участвовали члены команд обоих бойцов, для восстановления порядка была вызвана полиция. В России Нурмагомедова приняли с большим почетом. В течение октября он успел провести личную встречу с Владимиром Путиным в Ульяновске, стал почетным гражданином Чечни и получил в подарок автомобиль от Рамзана Кадырова.