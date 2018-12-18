В кругу друзей прибыло

ГК "КВС"

У компании «КВС» появился новый партнер – детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино».

Специализация детского клуба – организация грамотного досуга детей. В программу клуба входит: раннее развитие вместе с мамой, подготовка ребенка к школе, развивающая группа неполного дня. Работает творческая мастерская, спортивные, музыкальные и танцевальные секции, также можно организовать в клубе фотосессию, отметить День рождения.

Детский клуб с радостью ждет детей от 6 месяцев до 14 лет. Педагоги имеют высшее педагогическое образование, опыт работы и актуальные знания. Регулярно проходят открытые уроки для родителей, на которых можно оценить развивающие методики и порадоваться успехам своих малышей

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»- застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/