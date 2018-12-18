«Все очень хотели дать Юрию Тимченко денег». За что полковника МВД могут посадить на десять лет

Грех безотказности подвел полковника Тимченко в деле компании «Деловые линии», чей бизнес душил Следственный комитет. За кулуарные консультации на полицейского сыпались миллионы, и он поддался искушению.

Юрий Тимченко в суде//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Прения в Смольнинском суде 18 декабря пообещали Юрию Тимченко десять лет колонии строгого режима и штраф 120 млн рублей. Прокуратура считает его взяточником, собственные адвокаты – слабохарактерным мошенником. Полковник дал обет молчания, так как ему стыдно смотреть на мир из-за решетки. За него говорит патриархат.

По мнению обвинения, начальник отдела «Запад» ГУСБ МВД Юрий Тимченко требовал у представителей «Деловых линий» 100 млн рублей за помощь в снятии ареста с банковских счетов и передачу служебной информации.

Проблемы «Деловых линий» начались с налоговой претензии 1 млрд рублей. Следственный комитет арестовал деньги, более полутора миллиарда рублей, в восьми банках.

«Были блокированы все счета, – напомнила в прениях адвокат Тамара Соседкина. – Компания постоянно просила следователя Глушакова снять избыточный арест. На одном счете хранилась сумма, достаточная для погашения налоговых претензий. Также обращались к главе ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу. Можно сделать вывод, что со стороны правоохранительных органов были созданы предпосылки к преступлению. Вызывает по меньшей мере удивление, почему государственные органы препятствовали погашению задолженности».

По логике защиты, неспособность противостоять соблазну затянула в свой омут Юрия Тимченко. Пока юристы компании засыпали СК Петербурга официальными просьбами, самостоятельность проявил директор по развитию «Деловых линий» Антон Буренов. Он вышел на Тимченко через общих знакомых и попросил о консультации. Пообещал четыре миллиона. К сбору денег присоединился его товарищ Константин Марченков. Вдвоем они набрали нужную сумму из собственных сбережений. А директор юридической службы «Деловых линий» Сергей Зиновенко добровольно выступил посредником в передаче миллионов. Адвоката Олега Лебедева насторожили такие жертвенность и инициативность.

«Не могу понять, почему никто не торговался с Тимченко и не интересовался, почему так дорого [стоит консультация]? – удивлялся защитник. – Ощущение, что всем очень хотелось дать Тимченко денег. Вина его только в том, что он категорически не отказался. Я считаю, эта ситуация в чем-то создана специально под моего подзащитного».

Консультация заключалась, по мнению защиты, в следующем: полковник заявил, что гендиректор и сооснователь компании Александр Богатиков, к которому у следствия имелось больше всего претензий по неуплате налогов, должен признать вину. Это помогло бы разблокировать счета.

За теорией последовала практика. Тимченко, не ограничиваясь советами, будто бы пообещал помочь «Деловым линиям» снять арест со счетов и согласился на премию 100 млн рублей, а Буренов поспешил в УФСБ. Чекисты следили за Тимченко, но с деньгами его задержать не смогли. Ни одной меченой купюры у него не нашли.

Но полковник добровольно пометил себя ярлыком мошенника. Признал, что получал оба предложения, на 4 млн и 100 млн, и от обоих не отказался. Взятку отрицает, так как его полномочий не хватило бы для помощи «Деловым линиям». Сущий обман, но не более.

Но все-таки Юрий Тимченко – хороший человек, должна была подумать судья Анжелика Морозова. Крышка ее стола уверенно тонула в положительных характеристиках полковника. Тимченко избрал путь служения Отечеству. Потомственный сотрудник правопорядка.

«Пожелание здравия и небесного покровительства», – зачитал адвокат Владимир Шукис письмо представителей Московского патриархата Юрию Тимченко за благотворительность.

Полковник помогал собирать одежду для бывших осужденных. Севастопольская организация спецназа «Русь» подкрепила положительный образ подсудимого благодарностью за высокую социальную активность и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Веское слово сказала и федерация бильярда. Адвокат Шукис дополнил:

«У других мы видим двухуровневые квартиры, дома, бассейны, золотые унитазы. Что мы имеем у Тимченко? Живет впятером с семьей в одной квартире: мама, отец, бабушка, сестра с сыном. Стоял в очереди на госквартиру, которую наверняка уже не получит».

И финальный мазок:

«Он крещен».

Вербально биться за свое освобождение Тимченко не пожелал. Он погрузился в лоно тишины на прошлом заседании, отказавшись от дачи показаний. Полковнику стыдно за то, что он попался и стал подсудимым в результате «своих необдуманных действий». В ходе прений 18 декабря тоже молчал. Только согласился с адвокатами, которые предложили судье в приговоре ограничиться двумя годами, проведенными под арестом.

Антон Буренов признан по делу потерпевшим. Он заявил иск на 4 млн рублей к Тимченко. Сергей Зиновенко полностью признал вину в качестве посредника и пособника в передаче взятки и мошенничестве. Его раскаяние прошло мимо прокурорских ушей. Зиновенко запросили 9 лет строгого режима и те же 120 млн рублей штрафа.

У «Деловых линий» все хорошо. После задержания Тимченко в декабре 2016 года энергичность ГСУ СК Петербурга пошла на убыль. Счета компании разблокировали, она выплатила налоговую недоимку, уголовное дело прекратили.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»