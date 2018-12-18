18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -6
$ 66.75р
75.78р
20:27 18.12.2018
Расширенный поиск

Авто
18.12.2018 18:31
Печать

В России отзывают почти 3 тысячи Peugeot и Citroen из-за четырех дефектов

Официальный представитель автомобильных марок Peugeot и Citroen в России ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве нескольких моделей «Пежо» и «Ситроен». В общей сложности под сервисную кампанию попали 2895 Citroen C4 Aircross, C4 Sedan, C3 Aircross и Peugeot 4008, сообщает 18 декабря пресс-служба Росстандарта.

Из-за коррозии оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах отзыву подлежат 1850 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, проданные с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Дефект может привести к снижению эффективности стояночного тормоза. В дилерских центрах задние тормозные суппорты проверят на наличие коррозии и при необходимости отремонтируют или заменят.

693 автомобиля Citroen C4 Sedan, реализованные с октября 2016-го по июль 2017 года, отзывают из-за того, что минимальный радиус молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладка крышки перчаточного ящика и камера заднего вида не соответствуют требованиям сертификации. Их заменят на необходимые.

Также под отзыв попали 216 автомобилей Citroen C3 Aircross, которые были проданы с марта по ноябрь 2018 года. Установленная на них функция предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя, как оказалось, не соответствует техническим требованиям, и специалисты должны ее переустановить.

Наконец, еще 136 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, купленные с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, отзывают из-за дефекта детали внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта. Со временем она может перестать выполнять свою функцию. В дилерских центрах на автомобилях заменят два задних тормозных суппорта.

Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.
АО «Строительный трест»
18.12.2018 12:00

Бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 общественных пространств России

Пешеходный бульвар Белых ночей, созданный в жилом квартале NEWПИТЕР в поселке Новоселье, вошел в топ-30 проектов общественных пространств страны по версии авторитетного издания «Проект Россия».
LEGENDA Intelligent Development
18.12.2018 12:00

LEGENDA получила награду ПАО «Московская биржа»

13 декабря ПАО «Московская биржа» на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐Западному федеральному округу.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
18.12.2018 11:55

Объединили интересы

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник посетил с рабочей поездкой Архангельск и встретился с губернатором области Игорем Орловым.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
18.12.2018 11:37

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы из Пулково на период зимних каникул

В новогодние праздники авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит рейсы более чем в 20 городов из аэропорта Санкт-Петербурга: в Калининград, Сочи, Москву, Иркутск, Симферополь, Читу, Екатеринбург, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и другие.