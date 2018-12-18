В России отзывают почти 3 тысячи Peugeot и Citroen из-за четырех дефектов

Официальный представитель автомобильных марок Peugeot и Citroen в России ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве нескольких моделей «Пежо» и «Ситроен». В общей сложности под сервисную кампанию попали 2895 Citroen C4 Aircross, C4 Sedan, C3 Aircross и Peugeot 4008, сообщает 18 декабря пресс-служба Росстандарта.

Из-за коррозии оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах отзыву подлежат 1850 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, проданные с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Дефект может привести к снижению эффективности стояночного тормоза. В дилерских центрах задние тормозные суппорты проверят на наличие коррозии и при необходимости отремонтируют или заменят.

693 автомобиля Citroen C4 Sedan, реализованные с октября 2016-го по июль 2017 года, отзывают из-за того, что минимальный радиус молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладка крышки перчаточного ящика и камера заднего вида не соответствуют требованиям сертификации. Их заменят на необходимые.

Также под отзыв попали 216 автомобилей Citroen C3 Aircross, которые были проданы с марта по ноябрь 2018 года. Установленная на них функция предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя, как оказалось, не соответствует техническим требованиям, и специалисты должны ее переустановить.

Наконец, еще 136 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, купленные с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, отзывают из-за дефекта детали внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта. Со временем она может перестать выполнять свою функцию. В дилерских центрах на автомобилях заменят два задних тормозных суппорта.

Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.