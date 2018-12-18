Удивительная фотосессия от «КВС»

ГК «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.

Специально перед Новым Годом, мы решили сделать сюрприз всем желающим сфотографироваться в этом стиле. Приглашаем вас поучаствовать в красочной фотосессии 22 декабря с 12-00 в ТРК «Жемчужная Плаза». Фотозона будет организована на 1 этаже возле эскалатора, на входе со стороны Матисова канала. Скачать фотографию можно будет в нашей группе Вконтакте после 24 декабря.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/