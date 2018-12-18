Дети пострадали в ДТП под Петербургом: «Аутлендер» опрокинулся в кювет

Три человека пострадали в результате аварии, произошедшей 18 декабря около 11:10 на 12-м километре дороги Юкки – Кузьмоловский (Всеволожский район). Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Митсубиши Аутлендер», двигавшийся со стороны Кузьмоловского в сторону Энколово, съехал в кювет. Машина перевернулась и врезалась в препятствие.

Пострадали сам водитель и его двое несовершеннолетних пассажиров. Они доставлены в районную больницу Токсово.