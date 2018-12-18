Специальное предложение от ГК «КВС»

ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».

Предложение представлено в корпусе 8.2 (секция Б2). В комплектацию кухни будет входить: кухонное оборудование, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, мойка, смеситель. Конфигурация кухонной мебели и техники зависит от типа квартир.

Любая хозяйка оценит встроенную кухню, тем более ее стоимость учтена в общей стоимости квартиры. Согласитесь, нет ничего более приятного воплощать в реальность кулинарные замыслы там, где все продумано до мелочей.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру в микрорайоне «Ясно.Янино», определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» («Квартал 3») - застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)