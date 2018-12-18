Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Закон о внесудебной блокировке сообществ в социальных сетях, призывающих детей к насилию, подписал президент Владимир Путин 18 декабря. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает провайдеров незамедлительно ограничивать доступ к контенту в случае бездействия владельца сайта. Раньше это необходимо было сделать в течение суток. Закон также позволит не просто удалять интернет-страницы с запрещенной информацией, а закрывать доступ к ним.

Законопроект был внесён в Госдуму Ириной Яровой. По ее словам, новые меры помогут эффективно бороться с колумбайн-сообществами, названными так после массового убийства в одноименной американской школе.

Сегодня в Перми суд приговорил к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии юношу, устроившего резню в своей бывшей школе с 15 пострадавшими.