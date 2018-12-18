ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

«Лидер Групп»

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.

Новый жилой комплекс комфорт-класса AEROCITY, строящийся в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, предлагает своим будущим жильцам не просто квартиры, а уникальную комфортную среду, отвечающую требованиям современного человека.

К вашим услугам – удобная транспортная инфраструктура, благоустроенные дворы и спортивные площадки, поликлиники, парковки, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры.

Яркий экстерьер другого жилого комплекса – «Территория», который строится в поселке Мурино Ленинградской области в шаговой доступности от станции метро «Девяткино», способен добавить красок даже самому пасмурному дню. Сочетание фактурной штукатурки различных цветов в купе с фасадным остеклением делают дом по-настоящему легким и летним.

Комплекс имеет закрытый охраняемый двор, систему видеонаблюдения, службу консьержей, основной пункт охраны, а также зону отдыха и детские площадки. В одном из корпусов оборудован подземный паркинг, а в каждой парадной предусмотрены колясочные.

Оба жилых комплекса отличает высокое качество строительных и инженерных материалов, а традиционное для ГК «Лидер Групп» разнообразие рациональных планировочных решений, включающее европланировки, позволит выбрать подходящую квартиру даже самому требовательному покупателю.

Более подробно об этих и других жилых комплексах можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/