«Более эффективная защита от табачного дыма для некурящих». Думский комитет по охране здоровья поддержал возвращение курилок в аэропортах

Профильный комитет Государственной думы ФС РФ рекомендовал принять законопроект, предусматривающий курение табака в специальных помещениях аэропортов.

«Предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», – цитирует 18 декабря заключение комитета ТАСС.

Ранее Министерство транспорта также поддержало возвращение курилок, так как запрет приводит к тому, что пассажиры идут на нарушения. Это, по словам заместителя главы министерства Иннокентия Алафинова, в конечном итоге вредит некурящим гражданам. Он также отметил, что курительные комнаты есть практически во всех международных аэрохабах мира.

Международная ассоциация аэропортов, в свою очередь, попросила вице-премьера РФ Ольгу Голодец поддержать законопроект о возврате курительных комнат.

Запрет на курение в российских аэропортах ввели в 2013 году, когда был принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В ноябре 2017 года депутат-петербуржец Сергей Боярский внес законопроект о возвращении курилок. Предполагалось, что доработанную версию законопроекта Госдума России рассмотрит в весеннюю сессию, однако этого не произошло.