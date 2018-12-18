Подрядчик «Марьино» прикрылся парком и получил кредит на 127 млн. Суд оценил аферу в год колонии

Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор гендиректору фирмы «Меридиан» Владиславу Семёнову и финансовому директору этой компании Веронике Тремасовой. Убедить суд в готовности вернуть банку больше 127 млн рублей и сохранить свободу подсудимым не удалось.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 18 декабря, Семёнова и Тремасову признали виновными в крупном кредитном мошенничестве (часть 4 статьи 159.1 УК РФ). «Меридиан» в 2014 году по заказу компании «Капитал-Энерго» должен был выполнить 2-ю очередь комплексной инженерной подготовки индустриального парка «Марьино». От заказчика было получено 30 млн рублей, затрат сверх этого не предполагалось.

Несмотря на это, Семёнов и Треманоса под залог строящегося объекта оформили в Сбербанке кредит. Менеджеров убедили подложными документами, в том числе письмом-согласием от «Капитал-Энерго», и выплатой процентов. На счёт в апреле 2014 года были перечислены 127,9 млн рублей. Банк, не дождавшись ни одного платежа, обратился за разъяснением к «Капитал-Энерго», но там ни о каком согласии на дополнительное финансирование не знали.

«Подсудимые вину не признали. Суду пояснили, что подделкой документов не занимались, кто предоставил поддельное письмо ООО «Капитал-Энерго» – им неизвестно, кредит планировали погасить», – уточнили в пресс-службе.

Суд назначил каждому год исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск банка. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.

«Меридиан» – инженерно-строительная фирма, владелец Владислав Семёнов. Подрядчик специализировался на прокладке сетей, готовил участки под строительство. Одним из самых частых заказчиков было ГУП «Водоканал». Позже компания занялась строительством, в частности выступала застройщиком автомобильного завода «Ё-авто» в Марьино. В 2016 году фирма обанкротилась.