Петербургское ПАО «Звезда» заявило о том, что погасит долги по электроэнергии до Нового года

Крупнейший в России производитель дизелей для кораблей ВМФ — петербургское ПАО «Звезда» – не допустит отключения завода от электроэнергии. Долги перед «Петербургской сбытовой компанией» будут погашены до наступления Нового года.

«Ситуация между ПАО «Звезда» и «Петербургской сбытовой компанией» урегулирована, предприятие бесперебойно получает необходимый объем электроэнергии. К настоящему моменту большая часть задолженности уже погашена, окончательный расчет будет произведен до 28.12.2018», – сообщили «Фонтанке» 18 декабря в пресс-службе предприятия.

Ранее энергетики грозились ограничить подачу электроэнергии «Звезде» из-за многомесячной задолженности в 31,5 млн рублей.