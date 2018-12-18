Финская полиция будет ездить на бронированных Mercedes-Benz за 400 тыс. евро каждый

Полиция Хельсинки 18 декабря представила новые транспортные средства, на которых вскоре будут ездить стражи порядка. Это бронированные автомобили Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 с четырёхтактным турбодвигателем объёмом 3 литра.

Планируемый срок эксплуатации авто составляет 20 лет. В 2018—2019 годах на вооружение полиции поступят 15 таких машин, их распределят по всем 11 подразделениям Финляндии. Цена одного укомплектованного автомобиля составляет около 400 000 евро. То есть общая сумма закупки составляет 6 млн евро (почти полмиллиарда рублей). Броневики темно-синего цвета имеют стандартное техническое оснащение полицейского авто.

Закупка стала возможной благодаря дополнительному финансированию 2018 года с целью оснащения полиции в сложных ситуациях, улучшения оперативных показателей и подготовки к террористическим актам. Бронированные автомобили значительно улучшат безопасность стражей порядка, чтобы полицейские могли защищать граждан в экстремальных ситуациях, отмечается в релизе. При этом ведомство подчёркивает: «Появление бронированной полицейской машины в автопарке обычно не означает, что произойдет что-то особенное или опасное. Автомобили используются в дополнение к патрулированию, например для охраны государственных визитов, общественных мероприятий и других событий, работы на вызовах и других конкретных задач».