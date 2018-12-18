Петербургская компания реконструирует водовод в Ялте за 7,14 млрд рублей. Тоннель требовал ремонта со времен СССР

Тоннельный водовод Южного берега Крыма реконструирует петербургская компания. Контракт заключат с ООО «ТоннельГеоСтрой» бизнесмена Сергея Шульжика, следует из данных портала государственных закупок от 18 декабря.

Компания выиграла конкурс службы капитального строительства Крыма, снизив первоначальную цену на 15%. К концу 2022 года «ТоннельГеоСтрой» должен будет за 7,14 млрд рублей спроектировать и реконструировать водовод, питающий Ялту и пригороды.

Ялтинский водовод — сложное гидротехническое сооружение, представляет собой тоннель длиной более 7 км, проходящий насквозь гряду Крымских гор. Он соединяет Южный берег Крыма с расположенным на северном склоне гор водохранилищем в поселке Счастливое. Водовод был построен еще в 1960-е. гг. Он снабжает водой почти все пригороды Ялты от Гурзуфа до Фороса. Еще при СССР водовод пришел в аварийное состояние и требовал капитального ремонта.