СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати и может дышать сам

Об улучшении состояния семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера сообщают СМИ.

Как пишет Daily Mail, гонщик может дышать самостоятельно и больше не прикован к постели, но нуждается в уходе.

Сейчас Шумахер находится в своем доме в Швейцарии, где продолжает лечение после тяжелой травмы, полученной почти пять лет назад. По данным иностранных изданий, уход и физиотерапия обходятся более чем в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 4 миллионов рублей). Также сообщается, что Шумахера могут перевести в специализированную клинику в Далласе, которая занимается лечением черепно-мозговых травм.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах на французском курорте Мерибель, упал и ударился головой о выступ скалы. Его вертолетом доставили в госпиталь в Гренобле, где врачи ввели его в искусственную кому. Гонщик перенес две операции. В январе 2014 года его начали выводить из комы, а в начале сентября выписали из реабилитационного центра в Базеле, и Шумахер продолжил восстановление в семейной резиденции в Швейцарии. Сведений о состоянии гонщика и о том, как проходит лечение, за пределы резиденции просачивается крайне мало, и зачастую слухи позднее опровергаются.