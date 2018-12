Arianespace заявила о переносе старта ракеты-носителя "Союз-СТ"

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-1, намечавшийся на вторник с космодрома во Французской Гвиане, отложен на сутки по погодным условиям, заявила компания Arianespace.

Flight #VS20: #Soyuz with CSO-1 > 24-hour delay due to weather conditions. Read the press release: https://t.co/xRx0ZVn5kh