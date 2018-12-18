Arianespace заявила о переносе старта ракеты-носителя "Союз-СТ"

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-1, намечавшийся на вторник с космодрома во Французской Гвиане, отложен на сутки по погодным условиям, заявила компания Arianespace.

"Неблагоприятные высотные ветровые условия над космодромом привели к 24-часовой отсрочке миссии Arianespace VS-20 с французским спутником CSO-1", – говорится в сообщении компании.

Пуск отложен на сутки из-за сильного ветра на высоте 10 километров и теперь намечается на 19 декабря в 19.37 мск.

Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров, что позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.