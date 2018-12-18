Происшествия
Arianespace заявила о переносе старта ракеты-носителя "Союз-СТ"
Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-1, намечавшийся на вторник с космодрома во Французской Гвиане, отложен на сутки по погодным условиям, заявила компания Arianespace.
Flight #VS20: #Soyuz with CSO-1 > 24-hour delay due to weather conditions. Read the press release: https://t.co/xRx0ZVn5kh— Arianespace (@Arianespace) 18 декабря 2018 г.
"Неблагоприятные высотные ветровые условия над космодромом привели к 24-часовой отсрочке миссии Arianespace VS-20 с французским спутником CSO-1", – говорится в сообщении компании.
Пуск отложен на сутки из-за сильного ветра на высоте 10 километров и теперь намечается на 19 декабря в 19.37 мск.
Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров, что позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.