Бродячих собак выпустят на улицы Петербурга. Глава фракции «Единой России» предложил не тратить на содержание животных средства из бюджета

Законопроект о возврате бродячих собак на улицы после стерилизации подготовил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Александр Тетердинко. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба петербургского отделения партии.

«Действующий закон устанавливает единственный метод обращения с безнадзорными животными – отлов и содержание за счет городского бюджета. На практике отловленных животных, если они вакцинированы, стерилизованы (кастрированы) и не проявляют агрессии, выпускают обратно на улицы, поскольку их безвозвратное содержание значительно обременяет городскую казну», – считает Тетердинко. По предложению депутата, в городском законе пропишут полномочия городского правительства в части обращения с безнадзорными животными, позволив выпускать вакцинированных, стерилизованных и неагрессивных собак обратно на улицы Петербурга.

«Возвратный метод регулирования численности бездомных собак не только экономически обоснован, но и позволяет создать естественную преграду на пути распространения бешенства», – уверен парламентарий.

В Петербурге с 2005 года действовала программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). В рамках нее за счет бюджета города уличных собак ловили, стерилизовали, прививали от бешенства и возвращали в прежнюю среду обитания. Пока животное находилось в ветеринарном центре, специалисты также обследовали его агрессивное поведение. Собак, которые способны напасть на человека, обратно не выпускали. В октябре 2018 года городской суд удовлетворил иск петербурженки, которая потребовала запретить возврат безнадзорных животных на улицу после вакцинации и стерилизации. Однако, где именно их содержать, оставалось неясно: в городе нет государственных приютов, а частные организации не справляются с больными и брошенными котами и собаками.