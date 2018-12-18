Где живут добрые водители?

Чаще всего помогают друг другу на дорогах автомобилисты Новосибирской, Ивановской, Челябинской и Нижегородской областей. Петербург с Ленобластью замыкают топ-5 «регионов добра».

Таковы результаты первого месяца флешмоба «Автобро — твори добро», который стартовал 15 ноября. Проект, инициированный сетью АЗС «Газпромнефть», предлагает водителям и пешеходам рассказывать о добрых делах на дороге, участниками или свидетелями которых они стали. Уже несколько сотен человек успели поделиться своими историями в социальных сетях, отметив их хэштегом #АвтоБро. Они на личном примере показали, что значит быть вежливым и внимательным: можно подсказать дорогу, помочь подкачать колесо, поделиться запаской или даже спасти жизнь котенку!

Флешмоб продлится еще два месяца, а лучшие истории попадут в эфир «Русского радио», будут опубликованы в блогах и на автомобильных порталах. Кроме того, автомобилисты и пешеходы со всех уголков страны совместными усилиями составят кодекс «Автобро» — человека, который никогда не оставит другого в беде. Ниже — три реальных истории, доказывающих, что настоящие автобратья уже давно ездят по дорогам нашего региона.

Рыцари с мигалками

Ксения Кипрушкина рассказала о том, что случилось с ней четыре года назад, летом, в Ленинградской области:

«Я ехала на дачу, нужно было забрать крестную и отвезти ее в аэропорт. Ничто не предвещало проблем, я выехала с запасом времени, вещи собраны, билеты на руках. Но примерно на середине пути я пробиваю себе колесо, останавливаюсь и понимаю, что я вляпалась. Запаска у меня хоть и есть, но она точно в таком же состоянии, как и пробитое колесо. Ближайший шиномонтаж — примерно в десяти километрах, пешком и с колесом я не дойду, и, как назло, народу на дороге мало и никто не останавливается. Я была в полнейшем отчаянии, понимала, что времени остается в обрез, и у меня была полная уверенность, что самолет улетит без моей крестной. И тут появились мои спасители!

Мимо проезжает экипаж ДПС, тормозит, сдает ко мне назад. Там двое ребят, один постарше, второй помоложе. Старший спрашивает: что случилось? Я чуть ли не в слезах рассказываю, он обрывает меня на полуслове, они вдвоем быстро снимают колесо, младший остается с машиной, а мы мчимся на служебной машине до шинки. Там он говорит, чтобы срочно отремонтировали, все начинают бегать и суетиться. Сделали колесо за 10 минут, с меня не взяли ни копейки денег! А старший инспектор спрашивает, куда мне надо и как быстро я могу за ним ехать. В итоге, мы возвращаемся к моей машине, они вдвоем ставят колесо на место, встают впереди меня, включают мигалку и сирену, и мы мчимся по трассе со скоростью под 120 км/ч до самого Цвелодубово (куда мне и надо).

В поселке я еду вперед, подхватываю свою крестную с вещами, билетами и истерикой, запихиваю в машину, и так же с сопровождением ребят мы мчимся обратно, в сторону кольцевой. Там ребята останавливаются и объясняют, что дальше мне уже самой придется ехать, там заканчивается граница их территории, и они не могут ехать дальше. Но я понимаю, что дальше и сама домчусь! И да, я успела в аэропорт, все закончилось хорошо!»

Добро, которое согревает

Жанна Казак поделилась историей о заглохшей машине и неравнодушных людях:

«Прошлой зимой встала на трассе Кола, машина не заводится, и все тут! В машине двое детей, поэтому оставить ее я, конечно, не могла. Холодно, руки мерзнут, телефон очень плохо ловит, интернета вообще практически нет... Темно, уже вечер, никто не останавливается... Наконец-то остановился парень, посмотрел, но в темноте ничего не решилось... Дотащил меня на тросе до заправки в Селиваново, на свету начал копаться дальше в машине... Парень заправщик тоже стал помогать! А милая девушка, узнав о моих девчонках (дочка и племяшка), замерзших в машине, напоила горячим чаем! Спасибо всем, они мои спасители, когда я уже опустила руки, они помогли мне! Машину починили, и я дотянула до города! Верю в помощь на дороге! Будьте добрее и помогайте друг другу!»

Двое из кювета

Петербуржец Павел Фомин вспомнил замечательную историю с хеппи-эндом, которая случилась много лет назад:

«Было это очень давно, задолго до получения мною водительского удостоверения. Был январь, и мы с дядей возвращались поздно ночью домой. В ту ночь была сильная метель, и не задолго до прибытия домой дядя заметил еле моргающую аварийками машину, наполовину торчащую в кювете. В машине сидела семейная пара, и так как вытащить мы их не могли, и машин уже на дороге было совсем мало, дядя принял решение забрать их с собой и отогреть уже дома. Наутро машину благополучно вытащили и отбуксировали в СТО, а те люди уже на протяжении долгого времени поздравляют дядю со всеми праздниками».

Если вы тоже стали участником или свидетелем доброй истории и хотите, чтобы о ней узнала вся страна, — просто расскажите ее в социальных сетях, добавив хэштег #АвтоБро. Еще один способ увеличить количество добра в мире — принять участие в благотворительной акции «Дарю мечту»*, которую с 15 ноября запустила сеть АЗС «Газпромнефть». До 15 января 2019 года 5 рублей с каждого купленного в Drive Café напитка в стаканчике с символикой акции перечисляются в Благотворительный Фонд Константина Хабенского** для помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. Собранные средства помогут в реализации двух благотворительных программ фонда: «Знать и не бояться» и «Помощь медицинским учреждениям».

Подробнее о флешмобе «Автобро — твори добро» читайте здесь.

Материал публикуется в партнерстве с АЗС "Газпромнефть".

* 5 рублей с каждого купленного Вами напитка в стакане с новогодним оформлением на АЗС «Газпромнефть» в период с 15.11.2018 по 15.01.2019 будут перечислены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Стоимость напитков в период Акции для Участников не увеличивается. Организатор ООО «Газпромнефть-Центр», ИНН/ОГРН 7709359770/997350001, юр. адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 17, пом. К1016, эт. 10. Подробнее об организаторе, правилах, условиях акции, списке участвующих АЗС и ограничениях Вы можете узнать на сайте www.gpnbonus.ru или по телефону 8-800-700-51-51.

** Благотворительный Фонд Константина Хабенского. ОГРН 1087799008967 за государственным номером 1087799008967

ИНН 7708236775 /КПП 770801001