Госдума поддержала в первом чтении запрет на высокую долю иностранцев в новостных агрегаторах. «Яндекс» - против законопроекта

Законопроект, который разрешает блокировать новостные агрегаторы на территории России, если доля иностранного владения в них превышает 20%, одобрила Госдума в первом чтении 18 декабря. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает установить требования к агрегаторам новостей, аналогичные для средств массовой информации. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале агрегатора не должна превышать 20%. В случае не соблюдения требования Роскомнадзор обращается в суд с заявлением об ограничении доступа.

В пояснительной записке к документу указано, что предлагаемые меры необходимы для «обеспечения независимости распространения в России новостной информации от иностранных политических сил».

«Существующая сегодня возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России, влиять на развитие демократических институтов угрожает общественному порядку в нашей стране», — говорится в документе.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в ходе заседания сообщил, что «Яндекс» и Минкомсвязь не поддержали законопроект, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Яндекс» рассмотрит возможные варианты реструктуризации новостного сервиса в случае принятия закона, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

«Мы отправили свои комментарии к законопроекту. С нашей точки зрения, необходимость в таком регулировании, учитывая уже имеющиеся требования к новостным агрегаторам, отсутствует. В любом случае, как мы говорили ранее, если такой закон будет принят, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства», –– заявили в пресс-службе.