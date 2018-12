Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в пристрастности

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов.

По словам Трампа, Twitter, в частности, мешает людям присоединиться к его аккаунту в соцсети.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2018 г.