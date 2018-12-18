Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в пристрастности

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов.

По словам Трампа, Twitter, в частности, мешает людям присоединиться к его аккаунту в соцсети.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2018 г.

Он также добавил, что социальная сеть значительно снизила уровень и скорость прироста его подписчиков.

Напомним, в начале ноября компания Facebook отказалась размещать ролик президента США Дональда Трампа в канун выборов в парламент США, в котором говорится о связи приближающегося к стране «каравана мигрантов» с преступниками. Она заявила, что видео нарушает рекламную политику соцсети, которая выступает против сенсационного контента.