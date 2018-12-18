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18.12.2018 16:14
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«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. 

В проекте «Калейдоскоп» в эксплуатацию сданы сразу пять корпусов (№№ 1-5). Сданные дома рассчитаны на 1131 квартиру, при этом жилье в них практически продано. Остались лишь единичные варианты – в продаже двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 72 до 90 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 102,5 тыс. рублей. 

Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года. Жилье будет передано с готовой отделкой: стены оклеены виниловыми обоями, которые будущий житель может покрасить на свой вкус, установлены межкомнатные двери, уложен ламинат, в ванной и туалете установлена сантехника, а стены выложены керамической плиткой. В цветовом решении предпочтение отдали спокойным светлым оттенкам.

Жилой комплекс «Калейдоскоп» расположен в зелёном и динамично развивающемся районе. Здесь развита вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура – социальная, торговая, транспортная, досуговая. «Калейдоскоп», объединяющий 6 домов, образует новый современный квартал. В двух шагах находятся школа на 1375 мест, начальная школа на 300 мест и два детских сада, рассчитанных на 400 малышей. Все объекты социальной инфраструктуры построены «Группой ЛСР». 

А в жилом комплексе «Цветной город» компания завершила строительство еще четырех корпусов №№ 1, 2, 7 и 8. На сегодняшний день все из 1183 квартир проданы. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года.

Напомним, что на днях «Группа ЛСР» сдала первые два дома «Цветного города» (корпуса №9 и №11), где также все квартиры к моменту сдачи были проданы. Концепция развития комплекса включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница. 

Ближайшая станция метро «Гражданский проспект» расположена в 15 минутах езды на транспорте. Благодаря близкому и удобному выезду на КАД обеспечен быстрый путь в другие районы или загород. Перспективное продолжение Северного проспекта позволит без труда добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. А прямой и кратчайший путь от дома до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Калейдоскоп» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

 

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