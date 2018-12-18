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Бизнес-трибуна
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19.12.2018 10:44
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Новоселье раньше срока

Надежные и ответственные участники петербургского строительного рынка стремятся работать с опережением графика. Для ООО «Терминал-Ресурс», завершившего досрочно строительство уже третьего «Образцового квартала», такой порядок работы – норма.

Новоселье раньше срока

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Образцовый квартал 3», малоэтажный жилой комплекс в составе проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах», располагается в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Объект вводится на полгода раньше плановой даты, и это свидетельствует о грамотном подходе к строительству. В компании «Терминал-Ресурс» не устают подчеркивать, что добрая традиция вручения ключей новоселам ранее графика стала возможна при соблюдении нескольких условий. Это и неукоснительное выполнение требований, утвержденных застройщиком еще на старте, и взвешенная ценовая политика, и тщательная проработка проекта. Также этому способствует применение современных инженерных решений, и контроль за качеством строительно-монтажных, отделочных работ и благоустройства территории.

Аргументы радуют

Впрочем, если бы не достоинства проекта, за которые голосуют покупатели, опережение графика вряд было бы столь важно. Чем же привлекателен ЖК «Образцовый квартал 3» в глазах новоселов?

Во-первых, сочетанием локации в городской черте, транспортной доступности и небольшой этажности. Четырехэтажные дома радуют глаз соразмерностью с мягкими очертаниями рельефа местности, возможностью свободного доступа в квартиры солнечного света, не подавляющими человека масштабами. Кроме того, у корпусов «Образцового квартала 3» есть приятные архитектурные особенности в виде эркеров. При проектировании этого жилого комплекса был сделан акцент на дизайн мест общего пользования: они просторные, соответствуют требованиям к безбарьерной среде, изящно отделаны.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Во-вторых, как и в других «Образцовых кварталах», дома новой очереди представляют собой объекты комбинированного типа строительства: монолитно-железобетонный каркас дополнен ограждающими конструкциями из кирпича. Это сочетание обеспечивает, с одной стороны, надежность, а с другой – хорошую тепло- и шумоизоляцию. Стоит упомянуть, что при возведении внешних стен используется многослойная теплоизоляционная система с минеральным утеплителем и структурной штукатуркой.

В-третьих, несомненное преимущество «Образцового квартала 3» – инженерная начинка. Вместе с малошумными лифтами Schindler нельзя не упомянуть разветвленную систему дымоходов, позволяющую монтировать камины в квартирах на верхних этажах. Система отопления теплым водяным полом и собственные крышные газовые котельные Viesmann сокращают расходы на тепло примерно на 30%.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В-четвертых, в ООО «Терминал-Ресурс» ответственно подошли к вопросам озеленения территории. Новоселы «Образцового квартала 3» не найдут здесь хрупких низкорослых саженцев, которые станут взрослыми деревьями через каких-нибудь 10-15 лет. Зато в изобилии крупномеры в сочетании с декоративными видами кустарников, выращенными в собственном питомнике ООО «Терминал-Ресурс».

Там, где солнце

Разумеется, перечисленными особенностями перечень аргументов в пользу переезда в малоэтажный «Образцовый квартал 3» не исчерпывается. Но упомянем еще лишь об одном. Название проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» отражает действительное географическое положение этого объекта. Для Санкт-Петербурга эта локация уникальна тем, что находится выше уровня моря – а значит, в ясные дни солнце задерживается здесь подольше.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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