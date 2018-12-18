Состоятельные немцы сдают «БМВ» и «Мерседесы» ради «буханок»

С начала 2018 года в Германии было продано более 70 автомобилей "УАЗ-452", называемых в народе «буханка». Причем часто немцы покупали их по программе Trade In, обменивая подержанные BMW и Mercedes.

Статистику по продажам «буханок» в Германии приводит единственный поставщик «УАЗов» на немецкий рынок – компания Made in Russia Gmbh, пишет 18 декабря портал CarsWeek.ru. Причем, несмотря на скромные по российским меркам цифры, по сравнению с 2017 годом продажи выросли почти в два раза.

Стоимость свежей «буханки» в Германии составляет 20 тысяч евро (более 1,5 миллиона рублей). Перед реализацией каждая машина проходит предпродажную подготовку: проверяется исправность деталей, проводится герметизация швов, консервация обшивки и так далее.

Среднестатистический покупатель "УАЗа" в Германии – это человек с высшим образованием и стабильным заработком: финансист, юрист, инженер, экономист, медик. Нередко покупателю приходится ждать заказанную машину, но это его не отпугивает.

Несколько месяцев назад видеоблогер Павел Суслов, проживающий в США, устроил своим друзьям-американцам тест-драйв «буханки». Несмотря на некоторые сложности при вождении, машину они оценили высоко.

Видео: YouTube/Pavel Suslov