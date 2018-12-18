Разблокировать смартфон можно с помощью гипсовой копии головы владельца гаджета

Точная гипсовая копия головы помогла журналисту Forbes Томасу Брюстеру доказать уязвимость системы распознавания лиц сразу у четырёх популярных моделей высококлассных смартфонов.

Гипсовая голова журналиста была изготовлена дизайнерской студией из Великобритании. Для этого Брюстера сначала детально сфотографировали с помощью 50 фотокамер. Полученные снимки собрали в 3D-изображение, распечатали на 3D-принтере и раскрасили тональными красками. Процесс производства занял 2 дня и обошёлся журналисту в 300 фунтов стерлингов, сообщает профильный ресурс securitylab.ru.

Для эксперимента Томас Брюстер использовал iPhone X и четыре android-устройства – LG G7 ThinQ, Samsung S9, Samsung Note 8 и OnePlus 6. После регистрации своего настоящего лица в системе биометрической аутентификации всех пяти девайсов журналисту удалось обмануть все android-смартфоны. Аппарат от Apple гипсовой головой взломать не удалось.

После эксперимента в компаниях OnePlus, LG и Samsung пояснили, что сканер лица может использоваться только в качестве вторичного способа разблокировки устройства вместе с PIN-кодом, отпечатком пальца или графическим ключом.