Открытие станции метро «Горный институт» переносится минимум на 2 года

Открытие участка оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института», которое по контракту должно было состояться в ноябре 2019 года, переносится на 2021 год. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

На данный момент станции «Горный институт», «Театральная» и подземные тоннели между ними готовы на 31,2%. Как объяснили в компании «Метрострой», которая занимается прокладкой линии, отставание образовалось из-за запрета на проведение работ от Министерства культуры. Федеральные чиновники тормозили процесс из-за необходимости историко-археологических раскопок и экспертизы нового участка Лахтинско-Правобережной линии, под Театральной площадью. Подробности о срыве сроков открытия участка можно узнать из материала «Фонтанки».

Лахтинско-Правобережная линия — не первый сорвавшийся в этом году объект метростроения. В ноябре Смольный также признал, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются на полгода позже. С трехмесячной задержкой в 2018-м запускали также «Беговую» и «Новокрестовскую», а потом нашлось более тысячи замечаний к работающим станциям.