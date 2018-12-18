Библиотека имени Ельцина оцифрует документы о политических заключённых и о побегах из тюрем в XIX веке. Получение цифровых копий будет стоить 155 млн рублей

Документы чиновников, общественных деятелей России и архивы полиции XIX века оцифрует Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Госзакупку учреждение опубликовало накануне.

Как следует из технического задания, в цифровой вид переведут материалы о сооружении Исаакиевского собора, Александровской колонны и памятника императору Николаю I в Петербурге. Среди особо ценных документов указаны архивы департамента полиции исполнительной МВД (1802-1905 годы) и комиссии по преобразованию полиции в империи. Цифровые копии получат журнал и памятная записка Редакционной комиссии по реформе полиции, схема организации ведомства, положение о комплектации штатов в губерниях, строительная и ремонтная документация тюрем и других казенных зданий. Также будут оцифрованы сведения о положении ссыльных и заключенных, в том числе политических, о побегах осуждённых и высылке горцев с Kавказа.

В списке на оцифровку также указаны переписка вице-президента Русского театрального общества Анатолия Молчанова с Луначарским, Немировичем-Данченко, архивы Оболенских, Муравьевых.

Работы по оцифровке будут проходить в четыре этапа до 6 декабря 2019 года. Всего в электронный вид переведут 3,6 млн страниц.

Начальная стоимость контракта 155 млн рублей. Победителя определят 18 января.