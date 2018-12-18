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Общество
18.12.2018 15:45
Печать

МВД РФ: Доступ к запрещенной для детей информации в Интернете будет блокироваться

Для борьбы с запрещенным для подростков контентом в Сети правоохранительные органы будет блокировать доступ к нему, а не удалять.

«На законодательном уровне создается механизм, который позволит не удалять интернет-страницы с противоправным контентом, а прекращать к ним доступ. Такой подход значительно сократит временные издержки, оптимизирует деятельность правоохранительных органов по сбору и фиксации необходимых доказательств», – рассказал 18 декабря глава МВД РФ Владимир Колокольцев на правкомиссии по профилактике правонарушений.

Он отметил, что в июне 2017-го была введена ответственность за вовлечение подростков в совершение опасных для них действий при помощи Интернета. Это увеличило количество ссылок на запрещенный контент, которые поступили на рассмотрение Роспотребнадзора. На данный момент в Единый реестр запрещенной информации попали почти 60 тысяч интернет-ресурсов и 100 тысяч страниц в социальных сетях.

Кроме того, Колокольцев сообщил, что Госдума должна рассмотреть законопроект, который обязывает владельцев публичных сетей следить за распространением запрещенной информации. Он также приветствовал принятие Советом Федерации правил идентификации пользователей, которая станет обязательной с мая 2019-го.

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