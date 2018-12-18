Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией

Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны 18 декабря.

"Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных пошлин на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем", – говорится в сообщении.

Украинский кабмин пишет, что предусмотренные меры были применены с целью противодействия торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны РФ, для обеспечения защиты национальных интересов и интересов украинского бизнеса.

"Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, которая действовала согласно соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года действует так называемый режим "наибольшего содействия" ВТО, предусматривающий применение высших ставок ввозной пошлины", – уточняется в сообщении.

Также правительство продлило действие постановления о введении запрета на импорт ряда товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, водочных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукции химической промышленности для сельского хозяйства, хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивов, вагонов, путевого оборудования) и других.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после начала военных действий в Донбассе весной 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.