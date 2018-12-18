Депортация в тюрьму. В Петербурге волонтёру Донбасса отказали во временном убежище в РФ

Проживающая в Петербурге гражданка Украины Ирина Воронцова не смогла получить временное убежище в РФ из-за недостаточных оснований. Противницу киевского режима, данные которой есть на сайте «Миротворец», собираются выслать на родину.

Как сообщила «Фонтанке» Воронцова 18 декабря, уведомление с подписью начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области полковника Владимира Минченко она получила накануне. Документ подписан 13 декабря, он даёт месяц на обжалование. В случае проигрыша оставляет три дня на самостоятельный выезд с территории России. В противном случае — принудительное выдворение с 5-летним запретом на въезд.

Отказ обоснован частью 2 статьи 12 закона «О беженцах». По ней временное убежище может получить иностранец, у которого есть основания быть признанным беженцем, но он подаёт заявление на ВУ. Также есть возможность задержаться у тех, кто не может рассчитывать на статус беженца, но из гуманных побуждений его депортация не производится. Обычно это состояние здоровья или реальная угроза для жизни в стране.

Ирина Воронцова родилась в украинском Житомире, принимала участие в пророссийских акциях. В 2009 году вышла замуж за гражданина России, переехала в Петербург, присоединилась к местному отделению партии «Другая Россия». Пока муж воевал на стороне ДНР, занималась сбором гуманитарной помощи, курсировала с грузами между Петербургом и Донбассом. Вида на жительство и гражданство в перспективе лишилась после того, как была задержана на митинге в честь 100-летия Октябрьской Революции. Своё неучастие в мероприятии обжалует до сих пор. В базе сайта «Миротворец» указана как пособник террористов. За это по местному закону ей грозит до 15 лет лишения свободы.

«Я пыталась подать на статус беженца в июле. Ходатайство рассматривали больше 2,5 месяцев, отказали. Ещё до этого в отделе ГУ МВД по работе с беженцами сказали, что вероятность отказа высока, предложили подать на ВУ. И что конкретно стало причиной отказа, неясно. Обжаловать будем, сейчас с адвокатом готовим жалобу», – рассказала Воронцова.