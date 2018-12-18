Автобус в Купчино сбил девочку. До «зебры» было несколько метров

Несовершеннолетняя петербурженка пострадала в результате ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

18 декабря около 12:25 на Будапештской улице, у дома 38, корпус 1, 33-летний водитель городского пассажирского автобуса Volgabus (маршрут №74) сбил пешехода – 16-летнюю девушку, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

По предварительным данным, наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода, хотя «зебра» совсем рядом.

Пострадавшая доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, это как минимум третье за сегодня серьёзное ДТП с пешеходом.

Глубокой ночью 43-летний мужчина погиб на 124-м километре трассы «Сортавала». По данным ГИБДД, он шёл по обочине, близко к самому краю проезжей части, световозвращающих элементов на его одежде не было. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что сбил его таксист.

Утром трое пешеходов – две женщины и мужчина – попали в больницу после наезда «Жигулей» под Кингисеппом. Водитель объяснил, что его ослепил свет фар встречного автобуса.