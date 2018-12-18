«Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями». Путин и Минобороны решают, что делать

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 18 декабря. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Серьезную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, – отметил Путин. – Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения».

Путин отметил, что в качестве предлога для одностороннего выхода «используют уже привычный и тривиальный способ бездоказательных обвинений России о нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушали, причем нарушили давно».

В частности, по его словам, размещение американской системы морского базирования Aegis в Румынии и в ближайшее время в Польше – это прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что эти установки могут использоваться для запуска ракет такого типа. «Теперь они в нарушение договора появились на этой территории», – указал Путин.

Президент при этом считает, что ничто не мешает обсуждать с другими государствами модернизацию ДРСМД или выработку нового соглашения в этой сфере.

«Да, действительно, с этим договором есть определенные сложности, в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности», – сказал он. «Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?» – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере». «В случае же слома договора со стороны США мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность», – заявил Путин.

При этом он добавил, что «Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению международной безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений». «Уверен, что это в интересах не только России, но и Соединенных Штатов, и всего мира», – резюмировал глава государства.