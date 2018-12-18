В Петербурге «Почта России» заплатит 200 тысяч за увольнение возмущенного маленькой зарплатой сотрудника

Иск бывшего почтальона Петра Трофимова к «Почте России» удовлетворил Городской суд Санкт-Петербурга 18 декабря. Его жалобу на увольнение с работы рассматривали 10 месяцев.

Как сообщает движение «Открытая Россия», выступавшее в поддержку почтальона, суд обязал работодателя выплатить истцу компенсацию за вынужденный прогул (около 200 тысяч рублей), компенсировать моральный вред (10 тысяч рублей) и восстановить в должности почтальона. «Фонтанке» Петр Трофимов подтвердил, что уже 19 декабря намерен выйти на работу.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербургский почтальон третьего класса возмутился маленькими зарплатами в государственной организации. С просьбой повлиять на ситуацию он обращался к депутату Государственной думы Владимиру Катеневу, однако тот не поверил, что на почте получают по 14 тысяч рублей. Тогда Трофимов начал штамповать бланки почтовых извещений, на которых с обратной стороны было свободное место, печатью с надписью «Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем. Бедный почтальон».

Итогом демарша стало увольнение Трофимова. Причиной изгнания из почтовых рядов формально стали три дисциплинарных взыскания. В частности, почтальону предъявили претензии из-за «недостаточно глубокого вложения» газет в почтовый ящик.

Прокомментировать последствия решения суда в «Почте России» оперативно не смогли. Дозвониться до пресс-секретаря петербургского отделения не вышло: как следует из данных сайта, он недавно покинул эту позицию и ищет или уже нашел новую работу. Связано ли это с уровнем зарплат, неизвестно.