Австрийские власти отказалась от обвинений российских биатлонистов в употреблении допинга

Ситуация с обвинением российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил в Австрии разрешилась. Как написал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в Instagram, у австрийских властей больше нет претензий к спортсменам.

«Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на Кубке мира и Кубке IBU. Всем спасибо за поддержку в эти нелегкие дни для российского биатлона!» – заявил Драчев.

Российский биатлон вновь оказался в центре допингового скандала 12 декабря. Полиция пришла в отель к российской сборной в Хохфильцене накануне старта второго этапа Гран-при. Среди тех, кем интересуются австрийцы, – биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.