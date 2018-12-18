Сборщики металлолома в Сланцах вооружились экскаватором. Водитель пришиб подельника ковшом

В Сланцах на двое суток задержан мигрант, подозреваемый в смерти товарища. Тот не пережил удара ковшом экскаватора в котловане на территории заброшенного кирпичного завода.

Как сообщает областной Следственный комитет, уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено кингисеппскими следователями 18 декабря. Тело неизвестного молодого человека было найдено накануне на территории бывшего кирпичного завода.

За некоторое время до трагедии 25-летний выходец из республики бывшего СССР пригнал на территорию экскаватор и рыл котлован в поисках черного и цветного металла. Очередной замах ковша встретил на своем пути преграду в виде еще одного копателя. Удар не оставил пострадавшему шансов – тот умер на дне ямы.

«По версии следствия, при необходимой внимательности и предусмотрительности подозреваемый должен был и мог предвидеть наступление общественно опасных последствий», – делает выводы СК.

Параллельно следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, выясняют, кем был погибший и кто пустил трактор на территорию завода на Комсомольском шоссе.