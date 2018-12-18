Из-за прохудившейся трубы на Солдата Корзуна похолодает в 19 жилых домах

Тысячи жителей Кировского района Петербурга проведут вечер и ночь в прохладных квартирах. Коммунальная авария на улице Солдата Корзуна лишила тепла 19 жилых домов.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга» 18 декабря, течь дала труба диаметром 250 мм. В зону аварии попали 19 домов. Горячую воду пообещали не отключать, отопление на время ремонта переведут на пониженные параметры.

Сейчас специалисты локализуют вытекание. Движение по улице Солдата Корзуна временно ограничено. На ремонт дефекта отводится 13 часов с момента локализации.

Клубы пара на улице Солдата Корзуна, в районе дома №58, заволокли проезжую часть около 14.00. Из-за низкой видимости на дороге автомобилисты были вынуждены снизить скорость.