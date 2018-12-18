Полковнику МВД Тимченко просят 10 лет за 100 млн. Он защищается благодарностью Московского патриархата

Бывший сотрудник ГУСБ МВД Юрий Тимченко рискует получить десять лет строгого режима за 100 млн рублей компании «Деловые линии». Положительные характеристики могут не помочь.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 18 декабря в Смольнинском суде представитель прокуратуры попросила признать полковника виновным в получении взятки 4 млн рублей и покушении на хищение 100 млн и приговорить его к десяти годам строгого режима, штрафу 120 млн рублей и на три года запретить госдолжности.

Почти такое же наказание, девять лет и идентичный штраф, обвинитель запросила бывшему сотруднику «Деловых линий» Сергею Зиновенко. Он считается посредником в получении взятки и пособником в покушении на мошенничество.

Тимченко с июля 2016 года возглавлял 17-й отдел («Запад») ГУСБ МВД России. По версии обвинения, в ноябре 2016-го он потребовал 100 млн у «Деловых линий» за помощь в снятии ареста со счета компании, на котором находились 1,6 млрд рублей. Арест наложил по уголовному делу о неуплате налогов на миллиард. Деньги Тимченко не увидел, так как его предполагаемых посредников, Сергея Зиновенко и Константина Марченкова, задержали на парковке «Галереи», Марченков ранее приговорен к пяти годам условно.

Второй эпизод связан с фактическим получением 4 млн рублей. Полковник, по версии обвинения, передавал «Деловым линиям» служебную информацию, в том числе о ходе расследования и запланированных мероприятиях.

К делу приложены положительные характеристики на Тимченко, в том числе от белгородского прихода Московского патриархата за участие в благотворительности. Полковник ходил в церковь и помогал собирать одежду для бывших заключенных.