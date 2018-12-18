"Новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике". Путин поговорил с руководством Минобороны

Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны России 18 декабря, сообщает сайт Кремля.

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, – сказал глава государства. – Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике".

Путин добавил, что все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансированно и по плану, укрепилась ядерная триада РФ.

"Все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники, – сказал президент. – Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета".

"Важно, что серьёзно вырос уровень оперативной и боевой подготовки войск. Качественно меняются их возможности. Шесть независимых проверок, прошедших в этом году, это подтвердили, в том числе способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния – до семи тысяч километров, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях там, где нам это необходимо", – подчеркнул президент.