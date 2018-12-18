Закрытие Цимбалинского путепровода – теперь официально. Не будет въезда в Купчино

После пятничного «теста» Цимбалинский путепровод снова перекроют в субботу, 22 декабря. Движение сохранится в одном направлении – от улицы Седова к Софийской улице.

Как сообщает 18 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, распоряжение о закрытии движения с связи с ремонтом объекта действует с 22 декабря 2018 года по 1 июня 2019 года. Закрывается направление из Фрунзенского района в сторону Невского района. Если точно, перекроют участок улицы Белы Куна от Софийской до путепровода, сам путепровод, а также участок улицы Цимбалина от путепровода до Седова. Работы ведёт ОАО «РЖД».

Цимбалинский путепровод изношен настолько, что угрожает безопасности поездов. Местные жители в мае даже попросили о помощи премьер-министра Дмитрия Медведева, бывшего жителя Купчино. После этого железнодорожники поверх разбитого асфальта уложили новый, но проблем это не решило, с чем согласился даже Смольный. В сентябре там занялись тротуаром, в октябре с моста ушёл общественный транспорт: автобусы ГУП «Пассажиравтотранс» теперь следуют через Невский путепровод.

В пятницу, 14 декабря, движение по Цимбалинскому путепроводу закрыли без предупреждения, что вызвало общественный резонанс, в том числе публикации в СМИ. Разрешения ГАТИ на тот момент ещё не было, инспекция начала проверку. И через несколько часов проезд открыли.