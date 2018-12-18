Завесой пара из дырявой трубы заволокло улицу Солдата Корзуна. Автолюбители идут по приборам

Прохудившаяся труба дала течь в Кировском районе Петербурга днём 18 декабря. Клубы пара растянулись вдоль проезжей части, видимость стремится к нулю, автолюбители вынуждены снижать скорость.

О прорыве сети на улице Солдата Корзуна, 58, рассказали очевидцы в социальных сетях около 14.00.

«Поставила машину, решила позвонить подруге. Увидела, как начал подниматься пар. Потом больше, и уже «море» потекло, поставила по итогу во дворе машину. Там у люка белый внедорожник стоит, где пар валит», — написала местная жительница.

Живущие в микрорайоне Ульянка сообщают о холодеющих батареях в квартирах.