Средняя взятка в России составляет 610 тысяч рублей. За год она выросла почти вдвое

За девять месяцев текущего года общая сумма выявленных взяток достигла почти 1,8 миллиарда рублей, а средний показатель мзды по стране составил около 610 тысяч рублей. Такие данные 18 декабря озвучила Генпрокуратура.

В 2018 году незначительно (почти на 2,2%) снизилось число мелких взяток, однако общий рост этого вида преступления составил 3%. Кроме того, было выявлено почти 900 случаев передачи крупных взяток на общую сумму 48 миллионов рублей. Такие данные привел официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в комментарии для ведомственного видеосервиса «Эфир».

«Если говорить по двум составам – получение взятки и дача взятки, то по первой статье (290 УК РФ) рост почти 9%, а по статье 291 УК РФ – рост на 2,2%», – отметил Куренной.

Всего за 9 месяцев этого года прокуратура установила более тысячи должностных лиц, подозреваемых в получении взятки.

Ранее Следственный комитет посчитал, что средняя взятка по итогам первого полугодия 2018-го выросла до 434 тысяч рублей. Год назад в МВД определяли среднюю сумму взятки как 328 тысяч рублей. При этом прирост к предыдущему году составил 75%.