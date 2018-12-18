Петербургским школьникам дадут шанс поступить в МГИМО без экзаменов

Грант на четыре года обучения в Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД России может достаться школьникам из Петербурга. Подать заявку на олимпиаду можно до 1 апреля на сайте www.univercandidate.com.

Регистрация на всероссийскую олимпиаду МГИМО «Кандидат в университет» стартует в России 5 декабря. Со всех российских школ оргкомитет выберет 10 будущих студентов, они получат грант на обучение по трем направлениям – факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, международных экономических отношений и факультет финансовой экономики. Для того чтобы получить одно из этих мест, школьникам будет необходимо пройти три этапа олимпиады. Первые два будут заочными в тестовой форме по предметам английский язык, математика и информатика. На третьем этапе потенциальных студентов соберут в МГИМО для личного знакомства и собеседования.

«На 50 процентов нам важны академические знания школьников, еще на столько же – сам человек, его креативность и так далее. Мы ценим человеческий капитал, нам нужны гибкие, творческие умы. Главная задача – выявить талантливых школьников и дать им возможность учиться в России», – рассказала «Фонтанке» автор проекта Гюнай Абилова.

Победители олимпиады, уточнила Абилова, не обязаны учиться в МГИМО. Вуз готов оплатить обучение в любом из университетов страны.

В олимпиаде кроме старшеклассников могут участвовать ученики любого возраста. В качестве приза для победителей с 1-го по 9-й класс предусмотрена поездка в лингвистический лагерь вуза, девятиклассники могут получить возможность обучения в колледже МГИМО. Кроме того, фонд проекта оказывает поддержку и учителям, лучшие смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации на базе вуза. Предусмотрено поощрение и лучших школ, в этом случае речь идет о материально-техническом обеспечении.

В апреле этого года прошел первый, пробный этап олимпиады, участие в нем приняли 58 тысяч человек со всей страны, а места в вузе получили пять школьников.