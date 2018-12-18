Больше 90 лет колонии и 160 млн штрафа получили участники банды, работавшие в Петербурге под прикрытием символики ФСБ

В колонию строгого режима отправятся девять членов банды, ранее признанные судом присяжных в Петербурге виновными в разбое, похищении человека, вымогательстве, угоне и незаконном обороте оружия. Кроме свободы, их лишат участков, домов, квартир, машин и денег.

О наказании сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Банда в 2012 – 2014 годах, в разных составах, инсценировала ДТП и задержания, открыто похищала и вымогала деньги у коммерсантов. С автоматами, пистолетами, пистолетами-пулеметами и другими видами оружия и взрывчаткой злоумышленники в том числе охотились на инкассаторов. 24 августа девять человек судом присяжных были признаны виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве, незаконном обороте оружия. Преступления они совершали под видом спецназа ФСБ, были замечены и на машине с раскраской Следственного комитета. Как выяснилось позже, ряд участников группы — родом из силовых структур и охранных предприятий.

Сроки заключения прозвучали 18 декабря в Санкт-Петербургском городском суде. Андрей Карпов получил 7 лет колонии, Георгий Зухин – 8,5 года. Дмитрий Горшков, Александр Глотов и Константин Зубов отправятся за решетку на девять лет каждый. 11 и 11,5 года в колонии проведут Павел Григорьев и Антон Куликов соответственно. По 13 лет и 300 тысяч штрафа получили главари – Игорь Хлудков и Виталий Самсонов.

Суд удовлетворил гражданские иски на 1,2 млн рублей и 2,5 млн долларов США. Собирать сумму более чем в 160 миллионов будут через реализацию имущества осужденных – с молотка уйдут земельный участок, дом, 5 квартир, 6 машин, будут списаны деньги с банковских счетов.

Объем уголовного дела составил 76 томов, в ходе расследования было проведено более 200 различных экспертиз, допрошено около 50 свидетелей, сообщает ГСУ СК РФ по городу.

«Фонтанка» ранее писала о деятельности банды – после налета на Шафировском проспекте в ноябре 2012 года добычей осужденных стали почти 10 млн рублей, в Пулково-2 в сентябре 2013-го после встречи с похитителями гражданин Азербайджана остался без 2,5 млн долларов США.