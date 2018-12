"Манчестер Юнайтед" уволил Моуринью. Теперь ему должны выплатить 24 млн фунтов

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уволен. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил официальный твиттер клуба. При этом ранее сообщалось, что в случае отставки клубу придется заплатить португальскому специалисту компенсацию в 24 миллиона фунтов.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.