18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -6
$ 66.75р
75.78р
17:24 18.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
18.12.2018 13:50
Печать

Устроивший поножовщину в пермской школе проведёт почти 10 лет в колонии. Он выплатит пострадавшим 8 млн рублей

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии юношу, устроившего резню в своей бывшей школе с 15 пострадавшими. 

Решение вынесено 18 декабря, пишет «Про город». По данным издания, молодой человек будет наблюдаться у психиатра. Также суд назначил ему крупные материальные компенсации в пользу потерпевших. Пострадавшей учительнице подросток должен выплатить полтора миллиона рублей, а родителям порезанных детей – от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей. Общая сумма исков — 8 млн рублей.

Прокурор запрашивал для 17-летнего агрессора десять лет и девять месяцев колонии.

Ранее адвокат сообщал СМИ, что его подзащитный признал вину в совершении не всех преступлений, но в той части, которую признал, раскаивается. 

Второго фигуранта дела временно поместили в психиатрический стационар. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, будет решаться вопрос о принудительном лечении.

Справка:

ЧП в школе №127 в Перми произошло утром 15 января 2018 года. По данным следствия, двое 16-летних – ученик и бывший ученик школы – в масках и с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница, пытавшаяся защитить детей. Ранены были 15 человек, 12 из них попали в больницу. Помощь медиков понадобилась и двум подросткам, которые попытались зарезать друг друга.

Случаи подобной агрессии происходили и в других городах России в уходящем году. Самой трагичной стала бойня в политехническом колледже Керчи, где погибли 20 человек. После этого в Госдуму внесли закон о повышении возраста покупки оружия.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.
АО «Строительный трест»
18.12.2018 12:00

Бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 общественных пространств России

Пешеходный бульвар Белых ночей, созданный в жилом квартале NEWПИТЕР в поселке Новоселье, вошел в топ-30 проектов общественных пространств страны по версии авторитетного издания «Проект Россия».
LEGENDA Intelligent Development
18.12.2018 12:00

LEGENDA получила награду ПАО «Московская биржа»

13 декабря ПАО «Московская биржа» на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐Западному федеральному округу.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
18.12.2018 11:55

Объединили интересы

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник посетил с рабочей поездкой Архангельск и встретился с губернатором области Игорем Орловым.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
18.12.2018 11:37

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы из Пулково на период зимних каникул

В новогодние праздники авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит рейсы более чем в 20 городов из аэропорта Санкт-Петербурга: в Калининград, Сочи, Москву, Иркутск, Симферополь, Читу, Екатеринбург, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и другие.
ГК "КВС"
18.12.2018 11:22

Кладовая в подарок

Акция* в декабре для покупателей квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
Setl City
18.12.2018 10:00

Setl City сдала корпус 6 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 6 ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он представляет собой 12-этажное здание сложной конфигурации общей жилой площадью около 38 тыс. кв. м с полузамкнутым внутренним двором, закрытым от машин.
ГК «Эталон»
17.12.2018 18:05

«Эталон ЛенСпецСМУ» отмечена наградой на конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XI независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.12.2018 17:30

Банк «Санкт-Петербург» в пятый раз победил в конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя»
Setl City
17.12.2018 16:40

Setl City наградили за развитие социальной инфраструктуры Ленобласти

Setl City стала обладателем специального приза «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленобласти» на конкурсе «Доверие потребителя» рынка недвижимости.