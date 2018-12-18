Происшествия
Устроивший поножовщину в пермской школе проведёт почти 10 лет в колонии. Он выплатит пострадавшим 8 млн рублей
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии юношу, устроившего резню в своей бывшей школе с 15 пострадавшими.
Решение вынесено 18 декабря, пишет «Про город». По данным издания, молодой человек будет наблюдаться у психиатра. Также суд назначил ему крупные материальные компенсации в пользу потерпевших. Пострадавшей учительнице подросток должен выплатить полтора миллиона рублей, а родителям порезанных детей – от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей. Общая сумма исков — 8 млн рублей.
Прокурор запрашивал для 17-летнего агрессора десять лет и девять месяцев колонии.
Ранее адвокат сообщал СМИ, что его подзащитный признал вину в совершении не всех преступлений, но в той части, которую признал, раскаивается.
Второго фигуранта дела временно поместили в психиатрический стационар. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, будет решаться вопрос о принудительном лечении.
Справка:
ЧП в школе №127 в Перми произошло утром 15 января 2018 года. По данным следствия, двое 16-летних – ученик и бывший ученик школы – в масках и с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница, пытавшаяся защитить детей. Ранены были 15 человек, 12 из них попали в больницу. Помощь медиков понадобилась и двум подросткам, которые попытались зарезать друг друга.
Случаи подобной агрессии происходили и в других городах России в уходящем году. Самой трагичной стала бойня в политехническом колледже Керчи, где погибли 20 человек. После этого в Госдуму внесли закон о повышении возраста покупки оружия.