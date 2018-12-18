Устроивший поножовщину в пермской школе проведёт почти 10 лет в колонии. Он выплатит пострадавшим 8 млн рублей

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии юношу, устроившего резню в своей бывшей школе с 15 пострадавшими.

Решение вынесено 18 декабря, пишет «Про город». По данным издания, молодой человек будет наблюдаться у психиатра. Также суд назначил ему крупные материальные компенсации в пользу потерпевших. Пострадавшей учительнице подросток должен выплатить полтора миллиона рублей, а родителям порезанных детей – от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей. Общая сумма исков — 8 млн рублей.

Прокурор запрашивал для 17-летнего агрессора десять лет и девять месяцев колонии.

Ранее адвокат сообщал СМИ, что его подзащитный признал вину в совершении не всех преступлений, но в той части, которую признал, раскаивается.

Второго фигуранта дела временно поместили в психиатрический стационар. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, будет решаться вопрос о принудительном лечении.