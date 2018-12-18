Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов арестован. Он не признает взятку в интересах супруги

В Петербурге арестовали заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки 1,3 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 18 декабря Приморский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Кузнецова под стражу.

«Мера пресечения избрана до 12 февраля», – уточняет пресс-служба.

По мнению следствия, Александр Кузнецов после назначения вице-губернатором в 2012 году потребовал от исполнительного директора «Вестстрой» Евгения Очнева взятку имущественного характера, а именно освободить его жену от выплаты 1,3 млн рублей за покупку особняка общей стоимостью 6,3 млн. Чиновник якобы пообещал фирме выгодные госконтракты и покровительство. В январе 2013-го его супруга Татьяна Кузнецова стала собственницей дома площадью 258,4 кв. м со скидкой. Следствие считает, что Кузнецов помог «Вестстрою» получить госконтракт на строительство лечебного корпуса центральной райбольницы в Стругах Красных за 40 млн рублей.

Уголовное дело вице-губернатора ведет второе следственное управление (с дислокацией в Петербурге) ГСУ СКР. Следователь Вячеслав Игнашкин возбудил его 12 декабря 2018 года.